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Son dakika… Norveç’ten Türkiye’yi çok kızdıracak adım

NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları kabul edildi.
Sozcu.com.tr
09:5322 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Norveç’ten Türkiye’yi çok kızdıracak adım
NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları kabul edildi.

Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edilen başvurular sayesinde subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç’te görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi.

Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç’te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

(DHA)

Son güncelleme: 10:3322.03.2017
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