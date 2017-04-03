Son dakika… O ülkede sıcak saatler! Solcu lider Cumhurbaşkanı oldu, ortalık karıştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerde, ilk sonuçlar Sosyalist Parti adayı Lenin Moreno'yu az farkla önce gösterince, ortalık karıştı.

Bölgelerin yüzde 6’sında sandıklar henüz sayılmayı beklerken, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Moreno’nun oy oranı yüzde 51.07 olarak belirlendi.

Eski bir banker olan diğer aday Guillerme Lasso, sandık çıkış anketlerinin öngörüsüne güvenerek kutlamaları başlatmıştı. Ancak ilk sonuçların rakibi Moreno’nun zaferine işaret etmesi sonucu “hile” yapıldığını savunarak, oyların tekrar sayılmasını talep etti.

Twitter hesabından halka çağrıda bulunarak “barışçıl bir şekilde oylarınızı savunun” diyen Lasso, “milli iradeyi koruyacağınız” ifade etti. Muhafazakar Lasso’nun binlerce destekçisi sokaklarda protesto gösterilerine başladı.

SIRTINDAN VURULDU, FELÇ KALDI

Resmi sonuçların ardından Moreno’nun kazandığı açıklanırsa, ülkede Cumhurbaşkanı Rafael Correa ile 2007 yılın başlayan sol yönetim devam edecek.

Öte yandan, sonuçlarda bir değişiklik yaşanmadığı takdirde Moreno, birkaç engelli liderden biri olacak. Ekvadorlu siyasetçi, 1998 yılında bir soygun sırasında sırtından vurulmuş ve belden aşağısı felç kalmıştı.

Ekvador seçimleri WikiLeaks kurucusu Julian Assange açısından da büyük önem taşıyor. Lasso, Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan Assange’ı elçilikten çıkaracağı söylüyordu. Dolayısıyla Assange da Moreno’nun resmi olmayan sonuçlara göre ilan edilen zaferini memnuniyetle karşılayacaktır.

Solcu lider adını, Ekim Devrimi’nin lideri Vladimir İlyiç Lenin’den alıyor. Çift dilli eğitimi savunan öğretmen babası Servio Tulio Moreno, 19 Mart 1953’te dünyaya gelen oğluna fikirlerini benimsediği Lenin’in soyadını isim olarak verdi.