ABD'de yayınlanan Dr. Phil adlı televizyon programında, bir öğrencisiyle altı ay boyunca ilişki yaşadığını itiraf eden öğretmen, hapse mahkûm edildi.

Öğrencisiyle altı ay boyunca cinsel ilişkiye girdi! Hem de…

ABD'de yayınlanan Dr. Phil adlı televizyon programında, bir öğrencisiyle altı ay boyunca ilişki yaşadığını itiraf eden öğretmen, hapse mahkûm edildi.

Mary Beth Haglin adlı öğretmen, geçen yıl Dr. Phil adlı programda, 17 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.

Iowa eyaletinde bağlı Cedar Rapids şehrindeki Washington Lisesi’nde öğretmenlik yapan Haglin, öğrencisiyine çıplak fotoğraflarını da göndermiş.

24 yaşındaki Haglin, öğrencisiyle hemen hergün evde, arabada, öğrencisinin annesinin ve babasının evinde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

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Amerikan medyasında yer alan haberlerde okulla ilişiği kesildikten sonra kucak dansçısı olduğu belirtilen Haglin, başta öğrencisi tarafından baştan çıkarıldığını ve mağdur olduğunu savunuyordu.

Öğrencisine ondan ayrılmak istediğini söylediğinde, kendisini “bunu yaparsa, ilişkilerini herkese anlatmakla tehdit ettiğini” söyleyen Haglin, “Bunu öylesine zekice ve güzel kelimelerle yaptı ki aptala döndüm” dedi.

Fakat Bölge Yargıcı Kevin McKeever, Haglin’in savunmasına inanmadı ve Haglin’i 360 gün hapse mahkûm etti. Haglin’in 90 gün hapiste kalacağı ve cezasının geri kalan kısmının erteleneceği belirtildi.