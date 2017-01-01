Önce ABD, sonra Avustralya: Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı!

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübüne yönelik saldırının ardından önce ABD, ardından da Avustralya, Türkiye'deki vatandaşları için uyarı yayınladı.

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübüne yönelik saldırının ardından önce ABD, ardından da Avustralya, Türkiye'deki vatandaşları için uyarı yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun “aşırılıkçı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü” uyarısına yer verildi.

Mesajda Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılıların, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

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ABD’nin ardından Avustralya hükümeti, Türkiye’de olan ya da Türkiye’ye gitmeyi planlayan Avustralyalılara yönelik uyarıda bulundu.

Sky News Avustralya’daki haberde, Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki yetkililerin de Türk yetkililerle irtibat halinde olduğu ve saldırıda ölen ya da yaralanan Avustralya vatandaşı olup olmadığının öğrenilmeye çalışıldığı belirtildi.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı da saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan Britanya vatandaşı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.