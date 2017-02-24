Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, dün bir ayinde yaptığı açıklamada yine dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika… Papa Françesko: Böyle olmaktansa ateist olmak daha iyidir

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, dün bir ayinde yaptığı açıklamada yine dikkatleri üzerine çekti.

1.2 milyarlık Katolik aleminin bazı mensuplarının iki yüzlü bir hayat sürdüğünü belirten Papa, “Bir şey söyleyip başka bir şey yapmak rezalet” dedi.

‘Ben has Katoliğim, her zaman ayinlere gidiyorum, o cemiyete aidim diyen’ çok fazla insan olduğunu söyleyen Papa Françesko, “bu insanların çalışanlarına doğru düzgün maaş vermediğini, insanları sömürdüğünü, pis işler çevirdiğini, para akladığını” belirterek “Bu iki yüzlü bir yaşam. Çok sayıda Hıristiyan da bunun gibi. Bu insanlar diğerlerini karalıyor” dedi.

Papa bu sözlerinin arkasından “Böyle Katolik olmaktansa ateist olmak daha iyidir” ifadesini kullandı.