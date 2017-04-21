Son dakika… Paris’in göbeğindeki saldırıda sıcak gelişme…

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna günler kala başkent Paris'in göbeğinde polise yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dünya gündemine bomba gibi düşen olayda bir polis hayatını kaybetti, iki polis ise yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Pierre-Henry Brandet, saldırganın meşhur Champs Elysee Caddesi’nde bekleyen bir polis minibüsüne ateş açtığını ve bir polisi memurunu öldürdüğünü, iki polis memurunu ise yaraladığını açıkladı. Bakan Brandet, daha sonra yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Uluslararası ajansların ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurduğu olay şöyle gelişti:

Pazar günü gerçekleşmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar televizyonda son konuşmalarını yapıyordu. Saat 21:00 sularında bir şahıs, aracını park halinde polis minibüsüne doğru sürdü. Aracından inen saldırgan, otomatik silahıyla ateş açarak, minibüsteki bir polisi öldürdü, Akabinde hemen yandaki kaldırımda bekleyen iki polisi yaralayan saldırgan, güvenlik güçlerinde vurularak öldürüldü.

HOLLANDE: TERÖR SALDIRISI

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın “tabiatı bakımından terör saldırısı” olarak nitelendirdiği eylemi dinci terör örgütü IŞİD üstlendi. IŞİD’in propaganda ajansı Amaq, saldırganın Ebu Yusuf ‘Belçikalı’ olarak bilinen örgüt üyesi olduğunu öne sürdü.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı François Molins, güvenlik güçlerinin saldırganın kimliğini tespi ettiğini söyledi. Ancak yetkililer henüz herhangi bir isim açıklamadı. Mollins, saldırganın suç ortağı olup olmadığın araştırıyor.

AFP haber ajansı, saldırganın 39 yaşında bir Fransa vatandaşı olduğunu yazdı. Soruşturmaya yakın kaynaklar ise saldırganın polis öldürmeyi tasarladığı gerekçesiyle terörle mücadele ekiplerinin radarında olduğunu açıkladı.

ADAYLAR PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar Marine Le Pen ve François Fillon son kampanya günü için planlanmış programlarını iptal etti.

Aşırı sağ Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen saldırı sonrası Twitter’dan “Bir kez daha saldırıya uğrayan polis görevlilerinin acısını hissediyor ve yanlarında duruyorum” mesajını verdi.

François Fillon da, “Bizim hayatımızı korumak için kendi hayatını feda eden polisleri saygıyla anıyorum” dedi.

Merkezden bağımsız aday Emmanuel Macron da, dayanışma mesajı verirken, “insanları korumanın Cumhurbaşkanı’nın görevi olduğunu” da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Hollande’ın açıklamasından önce olayın “başka bir terör saldırısı gibi durduğunu” söyleyerek, Fransız halkına başsağlığı diledi.