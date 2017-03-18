Son dakika… Paris alarmda! Peş peşe iki saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te olaylı cumartesi... Ülkeyi alarma geçiren olayların ilki Orly Havalimanı'nda yaşandı. Askerin silahını almaya çalışan bir kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bu gelişmenin ardından kentten ikinci saldırı haberi geldi. Bu kez polise ateş açan saldırgan bir memuru yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te olaylı cumartesi... Ülkeyi alarma geçiren olayların ilki Orly Havalimanı'nda yaşandı. Askerin silahını almaya çalışan bir kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bu gelişmenin ardından kentten ikinci saldırı haberi geldi. Bu kez polise ateş açan saldırgan bir memuru yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

İlk saldırı haberi Paris’İn ikinci büyük havalimanı Orly’den geldi. Bir askerin silahını almaya çalışan saldırganın vurularak etkisiz hâle getirildiği duyuruldu. BBC’nin aktardığı habere göre şüpheli, olay yerinde yaşamını yitirdi. Terminalde bulunan yolcular ivedilikle bina dışına çıkarıldı.

Öldürülen şüphelinin üzerinde patlayıcı taşıyor olması ihtimaline karşın bomba imha ekiplerinin getirildiği terminalde operasyon devam ediyor.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilisi, saldırganın vurularak öldürülmeden önce bir mağazaya sığındığını söyledi.

Yerel saat ile sabah 8.30’da gerçekleşen olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

İKİNCİ SALDIRIDA POLİS YARALANDI

Bu gelişmeler yaşanırken Paris’ten bir saldırı haberi daha geldi. Kentin kuzeyinde yaşanan olayda saldırgan bir polisi yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Saldırı trafik kontrol noktasında yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırı haberi doğruladı ancak iki saldırı arasında bağ olduğu ihtimali üzerinde durulmuyor.

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