Son dakika… PKK’nın Suriye kolundan Türkiye’yi çok kızdıracak açıklama!

Ankara'nın "El Bab'dan sonraki hedef" dediği Menbiç'te sıcak gelişme... Terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG güçleri, Rusya ile vardığı anlaşma çerçevesinde Şam rejimine bırakacağını açıkladığı kentin batısını hâlâ kontrol ediyor. Moskova Yönetimi de, kentin 3 Mart itibarıyla Esad ordusuna geçeceğini duyurmuştu.

Ankara'nın "El Bab'dan sonraki hedef" dediği Menbiç'te sıcak gelişme... Terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG güçleri, Rusya ile vardığı anlaşma çerçevesinde Şam rejimine bırakacağını açıkladığı kentin batısını hâlâ kontrol ediyor. Moskova Yönetimi de, kentin 3 Mart itibarıyla Esad ordusuna geçeceğini duyurmuştu.

İngiliz Reuters haber ajansının “son dakika” gelişmesi olarak geçtiği haberde, YPG’nin anaomurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Menbiç Askeri Konseyi’nin yaptığı bir açıklamaya yer verildi.

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Konsey tarafından dün yapılan açıklamada, “Menbiç Askeri Konseyi olarak bizler, şehrin ve çevresindeki kırsal bölgelerin Menbiç Askeri Konseyi’nin ve uluslararası koalisyonun koruması altında olduğunu tekrar teyit ediyoruz” denildi.

Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, 3 Mart’ta PYD/YPG'nin Menbiç'in batısından çekilmeyi ve bölgeyi Esad güçlerine devretmeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Rudskoy, 3 Mart itibarıyla Şam rejiminin bölgedeki yönetimi devralacağını belirtmişti.

“Menbiç Askeri Konseyi” daha önce Rusya ile kurulan ittifak çerçevesinde Menbiç’in batısını Suriye ordusuna terk edeceğini duyurmuştu. Söz konusu bölgenin PYD/YPG ile Türkiye destekli gruplar arasında hem siyasi hem de askeri tampon bölge olacağı öne sürülmüştü.

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Yaşanan bu gelişmeler Türkiye tarafından “olumlu” karşılanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım, “Son gelişme, rejim güçleri Menbiç’e girdi, YPG’liler ayrılıyor şeklinde. Bu, bizim açımızdan olumsuz değil. İsteğimiz YPG’nin orada olmaması. Nihayetinde Suriye toprakları Suriyelilere aittir” demişti.