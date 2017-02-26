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Son dakika… Prof. İlber Ortaylı’dan ABD Başkanı Donald Trump’a çok sert eleştiri

Ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, ABD'nin her gün yeni bir skandalla gündeme gelen başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştiriler getirdi.
Sozcu.com.tr
10:2526 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Prof. İlber Ortaylı’dan ABD Başkanı Donald Trump’a çok sert eleştiri
Ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, ABD'nin her gün yeni bir skandalla gündeme gelen başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştiriler getirdi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu programa konuk olan Ortaylı, Trump’ın berbat olarak tanımladığı sağlık politikasını “Paran yoksa geber diyorlar” ifadesiyle açıkladı.

Ortaylı, ABD’deki sağlık sistemi için “utanmaz bir sistem” ifadesini de kullandı.

ABD’de sağlık sisteminin olmadığını belirten Ortalıylı, şunları söyledi: “Bir devlet hastanesi falan var ama gidersen belki kabul ediliyorlar. 100 tane de kağıt doldurtuyorlar. O kağıtlar dolarken gideceğin belli bir şey.”

Trump’ın Amerikan standartları içinde işe yarayacak bir okuldan mezun olduğunu söyleyen Ortaylı, şöyle devam etti: “Ekonomi tahsili, işletme tahsili yapıyor. Harvard’la eşdeğer değil ama içindeki işletme fakültesi Harvard’ınkiyle eşdeğer.”

Trump’ın mahkeme tarafından durdurulan göçmen kararnamesini de eleştiren Ortaylı, “Müslümanları sınırlamak… Buna kargalar bile güler” dedi.

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Son güncelleme: 10:4626.02.2017
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