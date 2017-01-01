Son dakika… Putin’den Erdoğan’a flaş mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölmesine sebep olan silahlı saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölmesine sebep olan silahlı saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini iletti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında şu ifadeleri kullandı:

“Yılbaşı kutlamalarının ortasında masum insanların öldürülmesinden daha kötücül bir suçu hayalde canlandırmak çok zor. Fakat insani ahlaki değerler teröristler için tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terörist saldırganlığına kararlı bir biçimde yanıt vermektir.”

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Sputnik’in haberine göre; Putin ayrıca Rusya'nın, terörle mücadelede Türkiye'nin bir güvenilir ortağı olmaya devam edeceğini de belirtti.