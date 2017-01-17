Son dakika… Reina saldırganı yakalandı, ajanslar gelişmeleri ‘acil’ koduyla geçti

Reuters, Associated Press ve AFP'nin de aralarında bulunduğu uluslararası ajanslar, yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü eğlence mekânlarından Reina'da 39 masum insanı katleten Abdulgadir Masharipov'un yakalanmasını 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

Reuters, Associated Press ve AFP'nin de aralarında bulunduğu uluslararası ajanslar, yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü eğlence mekânlarından Reina'da 39 masum insanı katleten Abdulgadir Masharipov'un yakalanmasını 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

CNN, BBC, New York Times, Guardian, Independent, Le Monde, Russia Today ve Sputnik gibi yayın kuruluşları, internet sitelerinden dünyanın beklediği bu haberi, ‘son dakika’ gelişmesi olarak okurlarına duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “İstanbul kulüp saldırganı yakalandı” başlığıyla internet sitesinin manşetinden verdiği haberde, İstanbul Muhabiri Mark Lowen’in görüşlerine de yer verildi. Lowen, polis tarafından başlatılan geniş kapsamlı insan avı sonucunda saldırganın Esenyurt’ta yakalandığını aktardı.

Amerikan CNN ise “İstanbul polisi gece kulübü şüphelisini yakaladı” başlığını tercih etti. CNN haberinde, Masharipov’un katliamdan önce Taksim’de çektiği videodan alınan bir görselini anasayfasına taşıdı.

Fransız Le Monde gazetesi de CNN ile aynı kareyi anasayfasına taşıyarak, “yeni yıl bombalı saldırısının şüphelisi yakalandı” başlığını attı.

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin tweet’ini alıntıladığı haberinde, “Türkiye, yeni yılda düzenlenen İstanbul saldırısının şüphelisi yakladığını açıkladı” yazdı.

İngiliz The Sun gazetesi de internet sitesinin manşetinden verdiği haberde, Reina canisinin 4 yaşındaki çocuğunun önünde yakalandığını vurguladı.