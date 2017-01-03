Son dakika… Reina’da hayatını kaybettiler, ülkelerini yasa boğdular

Yeni yılın ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamıyla ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Yeni yılın ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamıyla ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, saldırıda hayatını kaybeden Hindistanlı Khushi Shah’ın (27) moda tasarımcısı olduğu belirtildi.

Gucerat eyaletine bağlı Vadodara’dan şehrinden geldiği belirtilen Shah’ın iş nedeniyle İstanbul’da bulunduğu aktarıldı.

Üniversite eğitimini 2010 yılında American Intercontinental Üniversitesi’nin Moda, Kıyafet Tasarımı ve Pazarlama Bölümü’nde tamamladı.

Times of India’nın haberinde göre; Khushi, Ekim ayını model olarak rol aldığı bir müzik klibinin çekimleri için Dubai’de geçirdi.

Öte yandan, Reina’da hayatını kaybeden Abis Rizvi’nin ise Bollywood’da film yapımcılığı yaptığı öğrenildi.

49 yaşındaki Rizvi’nin “Roar: The Tigers of Sunderbans” adlı ilk filminin ardından ikinci filmi için çalışmalar yürüttüğü yazıldı. Rivzi, Kamal Sadanah’la birlikte yönettiği ilk filminin aynı zamanda yapımcı ve senaristiydi.

BOLLYWOOD YASTA!

Akhtar Hassan adlı eski bir milletvekilinin oğlu olduğu öğrenilen Rizvi’nin Mumbai merkezli inşaat şirketi Rizvi Group’un CEO’luğunu da yapıyordu

Rizvi’nin ölüm haberini alan yakınları ve birçok Bollywood yıldızı, ünlü yapımcının Mumbai’deki evine giderek taziyeleri iletti.

Rizvi’nin arkadaşı ve Bollywood aktörü Raza Murad yaptığı açıklamada, “Bunu yapan teröristler cesur değil. Müslüman değil. İnsan bile değiller. İslam kimsenin bir başkasının canını almasına izin vermez” ifadelerini kullandı.