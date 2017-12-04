Son dakika… Reza Zarrab’tan 17 Aralık sonrası için flaş iddialar!

74 gün cezaevinde kalmasıyla sonuçlanan 17 Aralık soruşturması için "Kısmen rüşvetle serbest kaldım" iddiasında bulunan Reza Zarrab, cezaevinden çıktıktan sonra da Halkbank ile 'ilişkisini' sürdürdüğünü anlattı. İşte Zarrab'tan 17 Aralık süreci ve sonrası için çarpıcı açıklamalar...

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York’ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor. Zarrab bugünkü duruşmada savcının, 17 Aralık operasyonu ve sonrası için sorduğu sorulara yanıt verdi. Zarrab, 40 gün tutuklu kaldığı 17 Aralık soruşturmasının ardından da Halkbank yetkilileri ile bir araya gelerek “Ticaretine devam etme çalışması yaptığını” iddia etti. Yani iddiasına göre; Zarrab, 17 Aralık sonrasında da Halkbank ile olan ilişkisini sürdürmüş.

Zarrab ile savcı arasında şu konuşma geçti:

Soru: 17 Aralık 2013’te ne oldu?

Yanıt: Gözaltına alındım.

Soru: Kim sizi gözaltına aldı? Türkiye Mali Şube Birimi mi? Türk kolluk güçleri mi?

Yanıt: Evet efendim…

Soru: Hapse girdiniz mi?

Yanıt: Daha sonra tutuklandım ve cezaevine konuldum.

Soru:Serbest bırakıldınız mı?

Yanıt: Evet.

Soru:Nasıl oldu bu serbest bırakılma?

Yanıt: Avukatlarım geldi görüştük serbest kaldım.

Soru: Serbest kalmak için ödeme yaptınız mı?

Yanıt: Yaptım efendim.

Soru: Rüşvet miydi?

Yanıt: Kısmen.

Soru: Serbest kaldıktan sonra işinize tekrar geri döndünüz mü?

Yanıt: Evet efendim.

Soru: Bunun için neler yaptınız?

Yanıt: Tekrar Halkbank ile görüştüm.

Soru: Bunu biraz anlatır mısınız?

Yanıt: Serbest kaldıktan belli bir süre sonra yeniden ticarete başlamak içni Halkbank’la görüştüm.

Soru: Kiminle görüştünüz?

Yanıt: Halkbank Genel Müdürü ile.

Soru:Kimdi o?

Yanıt: Sayın Ali Fuat Taşkınoğlu.

Soru: Süleyman Aslan’a ne oldu?

Yanıt: 17 Aralık soruşturmasından sonra biz cezaevindeyken Halkbank Genel Müdürü değiştirildi. O dönem Aslan da cezaevindeydi.

Soru:Taşkınoğlu ile ne görüştünüz?

Yanıt: Tekrar ticareti eski sistemle devam ettirmek istedim. Şubeden birkaç kişinin de bulunduğu genel müdürlük binasında bir toplantı yapıldı. Yani, sayın genel müdür beni bir başka kattaki dış işlemler birimine gönderdi.

Soru: O toplantıda kimler vardı?

Yanıt: Şubedeki birkaç kişiyle Hakan Aydoğan vardı?

Soru: Levent Balkan var mıydı?

Yanıt: Levent Balkan o dönem Halkbank’ta değildi.

Soru: Ne konuştunuz.

Yanıt: Ticaretin devamı için bankaya ihtiyaç olan evrak ve dokömüntasyonu.

Soru: Ne dokümantasyonu?

Yanıt: Öyle bir listeydi ki hatırlamıyorum bile.

Soru: O listede sizi endişelendirecek bir şey var mıydı?

Yanıt: Mesela akrediteyle ticareti yapmamızı istiyorlardı. Ve birçok başka evrak da istediler.

Soru:Sonrasında ne oldu?

Yanıt: Bankadan ayrıldım. Tekrar sayın Genel müdürü ile görüştüm. İbraz edemeyeceğik belgeler konusunda kendisine bilgi verdim.

Soru: Ne dediniz?

Yanıt: Akdedite olmaz dedim. Mevcut daha önce temin etmiş olduğum dokümantasyon sistemi ile yapabileceğimi söyledim

Soru: Genel müdür ne dedi?

Yanıt: ‘Bakım döneceğim’ dedi.

(Burada duruşmaya öğle arası verildi)