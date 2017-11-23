Son dakika… Rohingya Müslümanları için anlaştılar

Myanmar ve Bangladeş, Rohingya Müslümanlarının Myanmar'a geri dönüşü için anlaşmaya vardı.

Myanmar İş, Göç ve Nüfus Bakanlığı Müsteşarı Myint Kyaing ” Bangladeş formları bize gönderdikten sonra mümkün olduğunca çabuk şekilde onları (Arakanlı Müslümanlar) geri almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kyaing’in sözünü ettiği formlar Arakanlı müslüman sığınmacıların Myanmar’ın Arakan vilayetindeki evlerine geri gönderilmeleri öncesinde kişisel bilgilerini belirtmek zorunda oldukları kayıt belgeleri.