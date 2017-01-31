Roth: Merkel Erdoğan’a mesaj vermeli

Alman Yeşiller Partili Claudia Roth, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sadece demokratik bir Türkiye'nin Avrupa'da yeri olduğu" mesajını vermesi gerektiğini söyledi.

Alman Yeşiller Partili Claudia Roth, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sadece demokratik bir Türkiye'nin Avrupa'da yeri olduğu" mesajını vermesi gerektiğini söyledi.

Federal Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Claudia Roth, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2 Şubat’ta Türkiye’ye yapması beklenen ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Roth Alman haber ajansına (dpa) verdiği demeçte, “Başbakan Angela Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sadece demokratik bir Türkiye’nin Avrupa’da yeri olduğunu izah etmeli. Aksi takdirde Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa’da demokratik açıdan güvenilirliğini kaybeder” dedi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Roth, Merkel’in temasları sırasında kamuoyuna da yansıyacak bir biçimde tutuklu bulunan milletvekillerinin (HDP) serbest bırakılmasını talep etmesi ve Türkiye’de insan hakları ihlallerini açık bir biçimde eleştirmesi gerektiğini belirtti.

REFERANDUMLA İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Merkel’in 2015 yılındaki Türkiye ziyaretini eleştiren Roth, o dönem seçim kampanyaları sırasında yapılan bu ziyareti, “Demokratik muhalefete yönelik ağır bir hakaret” şeklinde tanımladı. Türkiye’nin önünde şimdi anayasa değişikliği konusunda referandumun bulunduğunu hatırlatan Roth, “Bu referandum parlamenter demokrasinin ortadan kaldırılmasına hizmet ediyor” dedi.

Roth, “Türkiye gerçeği toplu gözaltı-tutuklamalar, takibatlar ve güneydoğuda kendi halkına karşı yürütülen savaş” diye konuşarak, Başbakan Angela Merkel’in bu konularda suskun kalması halinde, Erdoğan’a Avrupa’nın mültecilere sınır kapılarının açılması yönündeki tehdide boyun eğmiş olacağı mesajını vereceğini belirtti.