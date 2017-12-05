Son dakika… Rusya düğmeye bastı

Rusya geçtiğimiz günlerde kabul ettiği "Yabancı Ajan Yasası" kapsamında iki yayın kuruluşunu ajan listesine aldı.

Rusya Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li Radio Liberty, Voice of America, Current Time'ın da aralarında bulunduğu 9 basın kuruluşu yabancı ajan kanunu kapsamına alındı.

Listede yer alan diğer basın kuruluşları da Radio Liberty'nin Tatar-Başkir servisi olan Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii, Kırım.Realii, Idel.Realiii olarak açıklandı.

‘SEÇİMLERİ TAKİP EDEBİLİRLER’

Rus basınına konuşan Rusya Merkez Seçim Komitesi Sekreteri Maya Grişin, yasa kapsamına alınan basın kuruluşlarının Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan alacakları akreditasyonla ülkede gelecek yıl yapılacak seçimleri takip edebileceklerini söyledi.

Böylece yabancı ajan kanunu kapsamına alınan basın kuruluşlarından gazeteciler Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne giremeyecek.

Rusya Federasyon Konseyi'nden bir kaynak, bu yönde bir kararın da 15 Aralık'ta alınacağını aktardı.

‘ABD'NİN ADIMLARINA CEVABEN TEBDİR ALDIK’

Rusya Federasyon Konseyi Devlet Bağımsızlığını Koruma Komitesi Başkanı Andrey Klimov “Listenin şimdilik genişletileceğini düşünmüyorum. Tedbirlerimiz tamamen ABD'de Rus basınına karşı baskılara cevaben alındı. Karşı taraftan başka bir adım gelmezse, listeyi genişletmek için bir nedenimiz olmaz” dedi.

Daha önce Russia Today (RT) ABD'de yabancı ajan kanunu kapsamına alınmış ve bu çerçevede RT'den gazetecilerin ABD Kongresi'ne girmesi yasaklanmıştı.

“CNN LİSTEYE ALINMAYACAK”

CNN'in listede yer almayacağını belirten Klimov ayrıca “Listede devlet tarafından finanse edilen ve Rusça faaliyet gösteren ABD'li propaganda kuruluşları yer alıyor. CNN, bir propaganda kuruluşu değil. Diğer basın kuruluşları da –isimlerini vermeyeceğim- bu bağlam kapsamında değil” dedi.