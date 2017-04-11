Son dakika… Rusya lideri Putin’den flaş açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin başkenti Şam'da, İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı gibi bir 'provokasyon' hazırlığında olunduğuna dair duyum aldıklarını ifade etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD’nin Suriye’yi vurmasının, kendisine 2003’teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi.

Putin, Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında yaşanan kimyasal saldırının araştırılması için BM’ye başvuracaklarını da ifade etti.

Reuters’ın haberine göre; ABD’nin Suriye’de yeni saldırı düzenleyip düzenlenmeyeceğine ilişkin beklentisi sorulan Putin, “Şam’ın güney kırsalı dahil Suriye’nin başkaca bölgelerinde benzer provokasyonlar hazırlandığına dair bilgi aldık. Yine bazı maddeler yerleştirmeyi ve Suriyeli yetkilileri (kimyasal silah) kullanmakla suçlamayı planlıyorlar” dedi.

RUDSKOY İSİM İSİM VERDİ

Öte yandan, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy “Elimizdeki bilgilere göre, militanlar şu anda Han Şeyhun, Cira hava üssü, Doğu Guta ve Halep’in batı bölgelerine zehirli maddeler sevk ediyor” açıklamasında bulundu.

Rudskoy sözlerine şöyle devam etti: “Bu eylemlerin amacı, Suriye hükümetini kimyasal saldırı düzenlediği konusunda yeniden suçlamak ve ABD’nin yeni saldırılarını teşvik etmek amacıyla yeni gerekçeler hazırlamaktır. Benzeri adımların atılmasına müsaade edilemez.”