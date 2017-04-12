Son dakika… Rusya lideri Putin’den flaş Suriye yorumu: Sıkıldım kızlar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin başkenti Şam'da, İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı gibi bir 'provokasyon' hazırlığında olunduğuna dair duyum aldıklarını ifade etti. Putin dünkü konuşmasında, Suriye ile Irak savaşı arasında benzerlik kurarken, "sıkıcı oldunuz kızlar" dedi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından dün Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD’nin Suriye’yi vurmasının, kendisine 2003’teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi.

Putin, Suriye ile Irak savaşı arasında benzerlik kurarken, 1920’li ve 30’lu yıllarda birlikte eser veren ve “İlf ile Petrov” olarak bilinen İlya İlf ve Yevgeni Petrov’a şöyle atıf yaptı: “Şimdi de aynı şeyler yaşanıyor. Bunlar yazarlarımız İlf ve Petrov’un bir romanlarındaki sözlerini hatırlatıyor. ‘Sıkıcı oldunuz kızlar’ demek istiyorum. Biz bunların hepsini gördük.”

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İlf ile Petrov, Sovyet edebiyatını mizah, taşlama ve ironi unsuruyla tanıştıran ikili olarak biliniyor. Beraber yazdıkları ilk roman olan “On İki Sandalye”, geçen yıl Ocak ayında Mehmet Özgül çevirisiyle İletişim Yayınları tarafından yayınlanmıştı.