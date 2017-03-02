Son dakika… Rusya YPG ile anlaştı: Menbiç kırsalı Esad’a bırakılacak

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu birliklerinin, Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'dan sonra hedefini Menbiç'e çevirmesi, kenti kontrol eden PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD'yi de yeni bir planlama yapmaya itti.

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu birliklerinin, Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde El Bab'dan sonra hedefini Menbiç'e çevirmesi, kenti kontrol eden PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD'yi de yeni bir planlama yapmaya itti.

Arap basınına sızan haberlere göre; TSK’nın Menbiç’e yürümesini engellemek isteyen YPG-PYD, kentin batısındaki kırsal bölgeleri boşaltacak, buraya Esad rejimi ordusunun yerleşmesinin önünü açacak.

YPG tarafından kurulan “Menbiç Askeri Konseyi”, bir açıklama yaparak, Ruslarla varılan uzlaşma çerçevesinde, Menbiç kent merkezinin batısında kalan kırsal kesimin büyük bölümünü Esad rejimi güçlerine bırakılacağını bildirdi.

Açıklamada, bu yolla YPG-PYD’nin asıl unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin militanları ile TSK destekli Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında “bir tampon bölge” oluşturulacağı, bu tampon bölgenin de Esad güçlerine bırakılacağı ifade edildi.

“Menbiç Askeri Konseyi”nin açıklaması şöyle:

“Menbiç’in savunması için, Rusya ile kurulan yeni ittifak çerçevesinde, Menbiç’in batısında, bizim kontrolümüzdeki bölgeyle Türkiye destekli gruplar arasındaki bölge arasındaki bölümü, Suriye ordusuna terk ediyoruz. Suriye Arap Ordusu’na terk edilen bu bölge hem siyasi, hem de askeri tampon bölge olacak” denildi.