Son dakika… Rusya’da muhalif lidere ceza

Rusya'da yolsuzlukları protesto çağrısı yapan muhalif lider Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da gözaltına alındıktan sonra bugün yargıç karşısına çıktı. Navalnıy, "izinsiz gösteri düzenleme" nedeniyle suçlu bulundu ve 20 bin ruble (bin 260 TL) para cezasına çarptırıldı.

Rusya'da yolsuzlukları protesto çağrısı yapan muhalif lider Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da gözaltına alındıktan sonra bugün yargıç karşısına çıktı. Navalnıy, "izinsiz gösteri düzenleme" nedeniyle suçlu bulundu ve 20 bin ruble (bin 260 TL) para cezasına çarptırıldı.

Navalnıy duruşmada Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile ilgili yolsuzluk iddialarını yineledi ve Medvedev’in yargılanması gerektiğini söyledi.

Duruşma salonundan kendi fotoğrafını çeken ve Twitter’da paylaşan Navalnıy, “Bizim de onları dava edeceğimiz zaman gelecek. Ve o zaman adil olacak” dedi.

Navalnıy, Medvedev’e atfen, “Onun yolsuzluk faaliyetleri Rusya’nın 99 kentinde insanların sokağa dökülmesine neden oldu” dedi.

Rus muhalif lider Pazar günü Moskova’da, gösterilere giderken bir metro durağı yakınında polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Muhalif liderin polis aracına bindirilmesi sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke genelinde son 5 yılın en büyük protestolarına binlerce kişi katılmış, en az 500 gösterici gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğu gençler.