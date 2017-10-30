Rusya açıkladı: Suriye’de düğmeye basıldı

Rus basınında alan son dakika haberine göre, Rusya Suriye için yeni bir meclis oluşturmak için kolları sıvadı.

Interfax’ın geçtiği son dakika haberine göre Rusya, Suriye’nin IŞİD sonrası dönemi için yeni bir düzen oluşturmanın yollarını aramaya başladı. Habere göre, Rusya, Suriye’de yaşayan tüm halkların katılacağı bir meclis oluşturabilmek için Kasım ayında Soçi’de bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Söz konusu toplantıda yeni Suriye anayasası için de düğmeye basılacak.

Öte yandan Interfax’a konuşan bir milletvekili ise Suriye’nin IŞİD’den yıl sonuna kadar temizleneceğini söyledi. Ayrıca Suriye’deki Rus askeri varlığının IŞİD’in yenilmesinden sonra da devam edeceği ifade edildi. Rusya Parlamentosu’nun Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin başındaki Viktor Bondarev, “Suriye’den, terörizmin tekrarlanmayacağını gördüğümüz zaman ayrılacağız” dedi.

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