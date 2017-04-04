Son dakika… Rusya’yı kana bulayan saldırıda flaş gelişme…

Rus basını ülkenin ikinci büyük şehri St. Petersburg'u kana bulayan saldırının şüphelisinin 23 yaşında ve Kazakistan asıllı olduğunu duyurdu. Medya, sırt çantası taşıyan kırmızı montlu şüphelinin fotoğraflarını da yayınladı. Ancak bu bilgilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Rusya medyasının baş şüpheli olarak fotoğrafını yayınladığı bir başka şahıs, masum olduğunu savunarak polise teslim oldu.

Sennaya Ploşad ile Tehnologiçeskaya İnstitu metro durakları arasında dün yerel saatle 14:30’da yaşanan patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, en az 45 ise yaralandı.

Patlamanın gerçekleştiği metro durağının hemen yanındaki bir durakta başka bir patlayıcı bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Rus İnterfaks ve Tass haber ajansları, şüphelinin kimliğinin belirlendiğini yazdı, fakat saldırganın intihar bombacısı olup olmadığıyla ilgili çelişkili bilgiler var.

İnterfaks, şüpheli şahsın intihar saldırısı sırasında öldüğünü yazdı fakat Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, saldırının arkasında intihar bombacısı olduğu yönündeki haberler hakkında yorum yapmadı. Tass ajansı ise saldırıyı bir kadının gerçekleştirmiş olabileceğini aktardı.

St. Petersburg’daki yetkililer, kurbanların anısına üç günlük yas ilan etti. Patlama meydana geldiği sırada şehirde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde olay yerini ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Rus dedektifler, henüz herhangi bir örgütün üstlenmediği saldırıda “terör eylemi şüphesi” bulunduğunu açıklarken, fazla ayrıntı vermedi. Başbakan Dimitri Medvedev ise Facebook’tan yayınladığı mesajda, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Rus medyasında dün yer alan haberlerde, mavi metro hattında bulunan Sennaya Ploşad ve Tehnologiçeskaya İnstitu duraklarında patlama yaşandığı bildirilmişti. Fakat Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, ilerleyen saatlerde, iki istasyon arasında tek bir patlama yaşandığını açıkladı.

Soruşturmayı yürüten ekipte yer alan Svetlana Petrenko, Rus medyasına yaptığı açıklamada, vatmanın sonraki istasyona devam etme kararının çok sayıda insanın hayatını kurtardığını ifade eddi.

Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, 7 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ambulansta, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Daha sonra ölü sayısı 11’e yükseldi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Andrey Prjezdomski, patlamanın “tespit edilemeyen bir patlayıcı”dan kaynaklandığını söyledi. Ancak saldırıda kullanan patlayıcının çivi bombası olduğu bildiriliyor. Rusya lideri Putin, bilhassa terör olmak üzere tüm ihtimallerin soruşturulduğunu belirtti.

Günde 2 milyonu aşkın yolcu tarafından kullanılan St. Petersburg metro sistemi, daha önce herhangi bir terör saldırısına maruz kalmamıştı. Ancak Rusya’da benzer olaylar yaşandı.

2010’da Moskova metrosunda yaşanan çifte intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetmişti. Bir yıl sonra Moskova’dan St. Petersburg’a giden yüksek hızlı trende bomba patlatıldı. Olayda 27 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi de yaralanmıştı. Her iki saldırı da radikal İslamcı örgütler tarafından üstlenmişti.