Son dakika… Rutte-Wilders tartışmasına Türkiye damga vurdu

Hollanda'da yarın yapılacak seçimlerin favorisi Liberal Sağ Parti (VVD) lideri ve Başbakan Mark Rutte ile Türk düşmanı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, dün canlı yayınlanan bir programda kozlarını paylaştı. Tartışmaya Ankara-Lahey hattında yaşanan gerilim damga vurgu.

Hollanda'da yarın yapılacak seçimlerin favorisi Liberal Sağ Parti (VVD) lideri ve Başbakan Mark Rutte ile Türk düşmanı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, dün canlı yayınlanan bir programda kozlarını paylaştı. Tartışmaya Ankara-Lahey hattında yaşanan gerilim damga vurgu.

Popülist Wilders, hükümetin Türk bakanlara yönelik uçuş izni vermeme ve sınır dışı kararlarını desteklediğini belirterek, bunun yeterli olmadığını, daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi’ni (Sadık Arslan) sınırdışı edilmesi teklifini yineleyen Wilders, Hollanda’da yaşayan Türklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumlarını reddetmedikleri takdirde, Hollanda vatandaşlıklarının alınmasını ya da Türkiye’ye dönmelerini talep etti.

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‘ERDOĞAN’I DESTEKLEYEN TERK ETSİN’

Wilders şöyle konuştu: “Onlar Hollanda’ya mı bağlı? O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumlarını reddetmeleri gerekiyor. Eğer önümüzdeki günlerde onların Erdoğan’ın bu çılgınca ve sert yorumlarını desteklediği ortaya çıkarsa, o zaman ben onları Hollanda’yı terk edip Türkiye’ye gitmeye ve hiçbir zaman Hollanda’ya dönmemeye davet ediyorum. Çünkü onlar Hollanda’ya değil Türkiye Cumhuriyeti’ne ait.”

Başbakan Rutte, Türkiye ile yapılan mültecileri geri kabul anlaşmasının olumlu sonuçlarını dile getirirken Wilders, sınırların mültecilere tamamen kapatılması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı lider Hollanda’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması (Nexit) görüşünü de yineledi. Wilders, “Ben Brüksel’e, Türklere ve Libya’daki dostlarınıza bağımlı kalmak istemiyorum” diye konuştu.

Rutte, Wilders ile koalisyon hükümeti kurmayacağının da altını çizerek, “Kuran’ı yasaklamak, camileri kapatmak isteyen bir parti ile çalışmayacağım” diye konuştu.

Ayrıca Wilders’in, televizyon tartışmasına gelirken lacivert ceketin içine siyah bir çelik yelek giydiği ortaya çıktı.

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HOLLANDALILAR KRİZİN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan, Maurice de Hond araştırma şirketi tarafından Pazar günü yapılan bir kamuoyu yoklamasında, Hollandalıların 86’sının Rutte’nin Türkiye ile yaşanan krizi iyi yönettiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Televizyon tartışması sırasında açıklanan son kamuoyu yoklamasına göre, Rutte’nin 24-28, Wilders’in de 20-24 milletvekili çıkarması bekleniyor.