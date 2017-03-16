Son dakika… Rutte’nin partisi gerilimi düşürmek istiyor

Hollanda'da seçimleri kazanan Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Türkiye ile tansiyonun düşürülmesini istiyor. Hollanda Savunma Bakanı, "gerilimin azaltılması gerektiğini" söyledi.

Hollanda'da seçimleri kazanan Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Türkiye ile tansiyonun düşürülmesini istiyor. Hollanda Savunma Bakanı, "gerilimin azaltılması gerektiğini" söyledi.

Hollanda’daki parlamento seçimlerinin galibi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Başbakan Mark Rutte’ye Türkiye’ye karşı daha uzlaşmacı bir ton kullanılmasını önerdi.

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Lahey’de yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan gerginliğin azaltılmasını istediklerini dile getirdi.

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Son günlerde yaşandığı gibi devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Hennis-Plasschaert, ancak Rutte’nin aşırı sağcı Geert Wilders’e oylarını kaptırmamak için Türkiye ile gerginliği tırmandırdığı suçlamasını ise geri çevirdi.

Bunun doğru olmadığını belirten Hennis-Plasschaert, “Kırmızı çizgiyi göstermek zorundaydık” diye konuştu. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Hennis-Plasschaert, bunun seçimlerle ilgisi olmadığını söyledi.

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İŞTE SEÇİM SONUÇLARI

Hollanda'da seçimlere yüzde 81 oranında katılım gerçekleşmiş ve son 30 yılın rekoru kırıldı.

ANP haber ajansının verilerine göre; oyların yüzde 95'i sayıldı. Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Parlamento'daki 150 sandalyeden 33'ünü kazandı. Rutte, 2012 seçimlerinde 41 vekil çıkarmıştı.

Irkçı lider Geert Wilders'in Özgürlük Partisi ise ikinci parti olarak, 20 sandalye kazandı. Wilders'in partisi 2012 seçimlerinde Parlamento'ya 15 vekil sokabilmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Hıristiyan Demokratlar ve liberaller ise Parlamento'da 19'ar vekille temsil edilecek.

Seçimlerde oyunu en çok artıran parti ise YeşilSol oldu. 2012 seçimlerinde 4 vekil çıkaran partinin temsilci sayısı 14'e yükseldi.

En büyük darbeyi ise Rutte'nin koalisyon ortağı İşçi Partisi yedi. “Tarihi yenilgi” olarak nitelendirilecek sonuçlara göre; İşçi Partisi, 38 vekilden 9 vekile geriledi.