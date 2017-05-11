Son dakika… Sığınma başvurusu yaptı, ömür boyu hapis cezası aldı! Çünkü…

Avusturya mahkemesi, ülkeye iltica başvurusunda bulunan bir adamı, Suriye'de 20 askeri öldürmekten suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Böylece Suriye’de işlenen savaş suçlarıyla ilgili bir dava, ilk kez Avusturya’da karara bağlanmış oldu.

27 yaşında olduğu belirtilen şahıs, Suriye’nin Humus şehrinde silahsız ve yaralı 20 askeri öldürmekle suçlanıyordu.

Adı bildirilmeyen adam, hakkındaki suçlamaları reddetti. Şahsın Avusturya’da geçen Haziran ayında yakalandığı öğrenildi.

Avusturya Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre; hapis kararı Innsbruck şehrindeki bir mahkeme tarafından verildi.

Avusturya medyasında geçmiş dönemde çıkan haberlerde, söz konusu şahsın bir mülteci kampında kalan göçmenlere Özgür Suriye Ordusu’yla bağlantılı Faruk Tugayı saflarında rejime karşı savaşırken, Esad’a bağlı askerleri öldürdüğünü söylediği aktarılmıştı.

Fakat müdafi avukatları, şahsın olaylarla ilgili anlatımlarının yanlış tercüme edildiğini ve temyize gideceğini söyledi.

Der Standart gazetesinin haberine göre; şahıs, Humus’taki mülteci kamplarında bulunmuş Haymatlos bir Filistinli.