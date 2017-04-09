Son dakika… Şii liderden bir ilk! Esad’a çağrı: Görevi bırak

Irak'ın önde gelen Şii din adamı Mukteda es-Sadr, Suriye lideri Beşar Esad'a "tarihi ve yiğitçe bir karar vererek", görevden ayrılma çağrısı yaptı.

Sadr, Esad’a görevden ayrılma çağrısı yapan ilk Şii lider oldu. Fakat Sadr bu çağrısını Suriye liderini överek yaptı.

Reuters’ın haberine göre; Sadr, ABD’nin El Şayrat Havva Üssü’ne yönelik operasyonuna ilişkin, “bölgeyi savaşa sürüklüyor” ve “IŞİD’in genişlemesini sağlıyor” ifadesini kullandı.

Şii liderliğindeki Bağdat Yönetimi, altı yıllık iç savaşta Şam rejimiyle iyi ilişkiler kurdu. Esad’ın en önemli destekçilerinden İran ile arasına mesafe koyan tek Şii lider olan Sadr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Esad’ın istifasını sunup, Suriye için görevden ayrılmasının, çok geç olmadan tarihi, kahramanca bir karar vermesinin adaletli olacağını düşünüyorum.”