Son dakika… Soykırım kurbanları anılıyor

Tam 22 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları, bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı törenle anılıyor.

Sırp ordusu tarafından 22 yıl önce gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybedenler Potoçari Anıt Mezarlığı’nda anılıyor.

Kimlik tespiti yapılan 71 kurbanın cenazesi öğle namazının ardından Potoçari’de defnedilecek. Binlerce kişi Potoçari'de bir araya gelirken, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerinin mezarı başında gözyaşları içinde dua etti.

Öte yandan, törende Türkiye'yi ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş temsil ediyor.

Kimlik tespiti yapılan 71 kurbanla birlikte Potoçari'de mezarı bulunan kurbanların sayısı 6 bin 575’e yükselecek.

SOYKIRIMCI OLDUĞU TESCİLLENMİŞTİ

Hollanda Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen yıl Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic’in 8 bin Müslüman’ın katledildiği Srebrenitsa’da soykırım suçu işlediği yönünde karar vererek, Sırp lideri 40 yıl hapse mahkûm etmişti.

‘Bosna Kasabı’ olarak anılan Karadzic, 1992-1998 yılları arasında 100 bin kişinin hayatına mâl olan, 4 milyon Bosnalının evsiz kalmasına yol açan savaştaki rolü nedeniyle savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım ile suçlanıyordu.

71 yaşındaki Karadzic, savaştan sonra 13 yıl kaçmış, sonunda 2008 yılında Belgrad’da yakalanmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.