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Son dakika… Sözcüsü Putin’in kalbini çalmanın yollarını anlattı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, katıldığı bir televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Putin’in kalbini çalmanın ve Putin'le evlenebilmenin yollarını anlattı.
Sozcu.com.tr
14:062 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… Sözcüsü Putin’in kalbini çalmanın yollarını anlattı
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, katıldığı bir televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Putin’in kalbini çalmanın ve Putin'le evlenebilmenin yollarını anlattı.

Peskov, Rus NTV kanalında yayınlanan Mejdunarodnaya Pilorama programına katıldı. Sunucunun “Yardımcım Liza, başkanlık idaresi personeli arasında bekâr kimsenin kalıp kalmadığını soruyor” ifadesinin ardından Peskov, “Hayır, ama Kremlin'de var” yanıtını verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; bu yanıt da Peskov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bahsettiğini düşündürdü.

Bunun üzerine sunucu, “Liza için bu yalnız kişinin kalbini çalması için ne tavsiye verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Peskov da esprili bir dille şu yanıtı verdi: “İyi eğitimli olmalı, anne ve babasının sözünü dinlemeli, programın sunucusunun ve kanalın sözünü dinlemeli, daha sonra da başkanlık idaresinde 10-15 yıl görev yapmalı, kariyer basamaklarını çıkmalı… Ondan sonra da sanırım yaş olarak pek uygun olmazsınız. Hiç şans yok.”

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