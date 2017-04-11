Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu

Kuzey Kore'den Kore Yarımadası'na USS Carl Vinson uçak gemisi ve başkaca savaş gemilerini gönderen ABD'ye 'savaşa hazırız" mesajı...

Pyongyang Yönetimi’ne bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ölçüyü aşan eylemlerinin neden olacağı “katastrofik sonuç”lardan tamamen ABD’yi sorumlu tutacağız. Kuzey Kore, ABD tarafından arzulanan her savaş şekline karşı koymaya hazırdır” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times gazetesine verdiği bir mülakatta, “ABD'nin Kuzey Kore sorununu tek başına çözebileceğini” ifade etmişti.

Trump Yönetimi, Kuzey Kore’nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getirdi.

Akabinde 8 Nisan’da donanmaya ait bir vurucu gücü Avustralya yolundan çevirerek, Kore Yarımadası'na göndermişti.

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Dışişleri Sözcüsü, Washington’ın Kuzey Kore’deki füze alanlarına karşı ön alma saldırıları düzenleme ihtimali üzerinden Pyongyang’ın nükleer programını meşrulaştırmaya çalıştı.

Koreli Sözcü, “Kendimizi provokatörlere karşı savunmak için en sert şekilde karşı koyacağız” dedi.

SURİYE OPERASYONUNA DA ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Kuzey Kore, İdlib’de kimyasal saldırı düzenlediği öne sürülen Şam rejimine yönelik ABD saldırısına en sert tepki gösteren ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Operasyonu “affedilmez bir saldırı eylemi” olarak nitelendiren Pyongyang Yönetimi’nden gelen açıklamada, “Bu olay, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmekte milyon kez haklı olduğunu gösterdi” ifadesi yer almıştı.