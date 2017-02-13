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Son dakika… Suriye hükümetinden muhaliflere çok önemli teklif

Suriye hükümeti hapisteki muhaliflerle, kaçırılan sivilleri takas etme teklifinde bulundu.
Sozcu.com.tr
12:2013 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Suriye hükümetinden muhaliflere çok önemli teklif
Suriye hükümeti hapisteki muhaliflerle, kaçırılan sivilleri takas etme teklifinde bulundu.

Suriye devlet televizyonu el İkbariye’nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, “terörist gruplar tarafından kaçırılan Suriyeliler ile hapishanedeki tutukluların takas edilmeye hazırlandığı” ifade edildi.

Reuters’ın aktardığı haberde hükümetin, Suriyeli muhalif gruplarla takasa “durmaksızın yapılmak üzere hazır olduğu” belirtildi.

Haberde, “Özellikle Astana’da yapılacak görüşmelerden önce böyle bir çaba gösterilmesi büyük önem taşıyor” yorumu yapıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı hafta sonunda Suriye hükümeti ve muhalif grupların 15-16 Şubat’ta barış görüşmeleri için başkent Astana’ya davet edildiklerini açıklamıştı.

Son güncelleme: 13:1213.02.2017
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