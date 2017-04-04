Son dakika… Suriye’de kimyasal saldırı iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinde kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini iddia etti.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiyi aktaran Gözlemevi, hava saldırısı sonucu çok sayıda kişinin boğularak öldüğünü duyurdu.

Muhaliflerin elinde bulunan kentte en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gözlemevi, Han Şeyhun bölgesinde yönelik saldırının Suriye rejimi ya da Rus jetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Muhalif Yerel Koordinasyon Komiteleri ağı, boğularak ölen insanları yansıttığı öne sürülen bazı fotoğraflar yayınladı.

Şam rejimi, kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları reddediyor. Ancak Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılan bir araştırma, hükümet güçlerinin 2014 ila 2015 arasında en az 3 kez klorin gazı kullandığını ortaya koymuştu.