Son dakika… Suriye’den ABD müdahalesi sonrası flaş açıklama

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan ABD'nin Humus'taki Şayrat hava üssüne yönelik saldırısına ilişkin açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, “operasyonun Suriye’nin isyancı gruplarla mücadele azmini artırdığı ve isyancılara karşı yapılan operasyonların hızının artırılacağı” belirtildi.

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ABD operasyonunun “aptalca” ve “sorumsuzca” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Saldırı Washington’ın safça yanlış propaganda kampanyasının arkasına çekildiği” ifade edildi.

Suriye Enformasyon Bakanı Ramez Turjman, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, ABD saldırısının “sınırlı” olduğunu söylerken, askeri gerilimin daha fazla tırmanmasını beklemediklerini söylemişti.