Son dakika… Suriye’den ilk açıklama geldi

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısıyla ilgili Şam cephesinden ilk açıklama geldi.

İngiliz Reuters haber ajansı Lübnan merkezli El Mayadin televizyonuna konuşan Humus valisi Talal Barazi’nin açıklamalarına dayanarak, ABD saldırısında ölenlerin bulunduğunu duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, saldırı sonucu Humus yakınlarında El Şayrat hava üssünün neredeyse tamamen yerle bir olduğunu ve 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye Ordusu’ndan bölgedeki kaynaklarına dayanarak bilgi veren Gözlemevi’nin iddiasına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ancak Humus Valisi Talali, ikinci açıklamasında 5 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu.