Son dakika… Suudi Arabistan’da mini etekli kadın tartışma yarattı

Suudi Arabistan'da yetkililer, genç bir kadının sosyal medyada mini eteği ve göbeği açık tişörtüyle sokakta yürüdüğü videoyu paylaşması sonrası inceleme başlattı.

Videoda “Kulud” adlı manken kadının Şakra kenti yakınlarındaki tarihi Uşaykır köyünde, boş bir sokakta dolaştığı görülüyor.

Suudi Arabistan’da kadınlara yönelik oldukça sıkı kıyafet kuralları bulunuyor. Kadınların başörtüsüz gezmeleri ve araba kullanmalarının yasak olduğu ülkede, kadınların akraba olmadıkları erkeklerle sokağa çıkmalarına da izin verilmiyor.

Sosyal medyada görüntüler büyük tartışma yaratırken, bazıları kadının ‘abaya’ giyerek örtünmenin zorunlu olduğu ülkedeki kıyafet kısıtlamalarına ilişkin yasaları ihlal ettiğini söyledi.

Bazıları ise, kadını “cesaretinden” dolayı tebrik etti.

‘Din polisleri geri dönmeli’

Görüntülerin paylaşıldığı köy, Suudi Arabistan’ın en muhafazakar bölgelerinden Necid’de yer alıyor.

İlk olarak Snapchat uygulamasından paylaşılan video, kısa sürede Twitter’da yayıldı.

Bazı kullanıcılar kadının cezalandırılması gerektiğini, bazıları da ne isterse onu giyebileceğini savundu.

Ülkedeki bazı yorumcular, bölgeye “din polislerinin geri getirilmesine gerek duyulduğunu” söyledi.

Din polisi yetkilileri Twitter’dan yaptığı açıklamada videoyla ilgili ilgili yetkililerle temasta olduklarını duyurdu.

Geçen yıl başkent Riyad’da popüler bir kafenin önünde çekilmiş başörtüsüz fotoğrafını Twitter’da paylaşan bir kadın tutuklandı.