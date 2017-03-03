Son dakika… Suudi Kralı Selman’ın Uzakdoğu ziyareti dünyanın gündeminde

Suudi Arabistan Kralı Selman, Uzakdoğu temaslarına devam ediyor. 47 yıl aradan sonra Endonezya'yı ziyaret eden ilk Suudi Kralı olan Selman'ın bu gezisi uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Uzakdoğu temaslarına devam ediyor. 47 yıl aradan sonra Endonezya'yı ziyaret eden ilk Suudi Kralı olan Selman'ın bu gezisi uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor.

Kral, altı Boeing ve bir C-100 Hercules nakliye uçağıyla başkent Cakarta'ya gitti. Selman’la birlikte Uzakdoğu turuna 25 üst düzey Prens, 10 bakan ve 100 güvenlik personelinin de aralarında bulunduğu 1500 kişi katılıyor. Amerikan New York Times gazetesi bu şaaşalı ziyaret için şu başlığı attı: “Kemer sıkma mı? Bu ziyaret için söz konusu değil”.

Ziyaret için iki limuzin ve Kral'ın özel iki asansörünün de dahil olduğu 460 tonluk ekipman getirildi. Bagajın taşınması için 572 kişinin çalıştığı belirtildi. Suudi heyeti gelmeden önce Bogor Sarayı’ndaki çıplak heykeller örtüldü.

Kral Selman’ın Endonezya ziyareti ilginç anlara da sahne oluyor. Uluslararası haber ajansları, Selman ile Endonezya lideri Joko Widodo’yu yağmur yağarken, korumalar tarafından tutulan şemsiyelerin altında yansıtan bir fotoğraf servis etti.

Dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği bu karenin ardından dün de Kral için özel tuvalet inşa edilen İstiklal Camii’nden enteresan bir fotoğraf geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın objektiflerine yansıyan karede, Kral Selman ve Suudi heyetinden birkaç kişi ile birlikte Endonezyalı birkaç yetkili namaz kılarken görülüyor. Caminin en arkasında ise bariyerlerle kapatılan alanın arkasında bekleyen insanlar, ibadet halindeki heyeti izliyor.

Kral Selman Endonezya'da 9 gün kalacak ve Bali Adası'nda altı gün tatil yapacak. Uzakdoğu turuna Malezya ile başlayıp oradan Endonezya'ya geçen Kral Selman’ın sonraki durakları Brunei, Japonya, Çin ve Maldivler olacak.