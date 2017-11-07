Tehdit ettiler: “WhatsApp’ı yasaklarız!”

Endonezya, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı, ülkenin kültür ve değerlerine aykırı bulduğu "pornografik gif." görselleri nedeniyle, engellemekle tehdit etti.

Endonezya İletişim Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, WhatsApp’a söz konusu gif. dosyalarını kaldırması için 48 saat süre verildi. Bu süre zarfında ilgili yaptırımlar yapılmadığı takdirde WhatsApp Endonezya’da engellenecek.

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WHATSAPP HAREKETE GEÇTİ

Endonezya’nın “engelleme” tehdidinin ardından WhatsApp yetkilileri harekete geçti. Söz konusu görsellerin kendileri tarafından kontrol edilemediğini ve 3. partiler tarafından yayınlandığını ifade eden yetkililer gif.’leri yayımlayan şirketlere uyarıda bulundu. Giphy Inc. ve Tenor Inc. gibi şirketler, WhatsApp’tan gelen uyarı sonucunda erotik görsellerin paylaşımını durdurdu.

ENDONEZYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

WhatsApp’ın harekete geçmesinin ardından Endonezya’dan bir açıklama daha geldi. İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada önlemlerden duyulan memnuniyet dile getirilirken “şu anki durum itibarıyla WhatsApp’ın engelleme gibi bir arzumuz yok” ifadeleri kullanıldı.