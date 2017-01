Son dakika… Tıpkı Reina saldırısı! Korkunç olay…

Dünya yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne yönelik saldırı haberiyle sarsılırken, benzer bir haber Meksika'dan geldi.

Çok sayıda turist çeken BPM Müzik Festivali sırasında peş peşe iki kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ilk olay, Playa Del Carmen şehrinde bulunan Blue Parrot adlı kulüpte yaşandı. Dakikalar sonra ise ünlü Britanyalı DJ Jamie Jones’un performans sergilediği The Jungle’da silah sesleri duyuldu.

Olayı İskoç DJ Jackmaster, sosyal medyadan duyurdu. Resmi Twitter hesabından attığı tweet’te, “Playa Del Carmen’de birinin kulübe girerek ateş açtığını” ifade etti.

Caos en las calles de playa del carmen. NO SALGAN. Chaos on the streets. STAY SAFE. #blueparrot #bpm pic.twitter.com/ZHJZRq7PD3

— Pipe Llorens (@pipellorens) 16 Ocak 2017