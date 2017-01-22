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Trump ABD’yi nasıl yöneteceğinin sinyalini ilk gününde verdi!

Geçen Cuma günü tüm dünyanın dikkat kesildiği bir organizasyonla yemin ederek Beyaz Saray'a çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tören alanındaki boşlukları yansıtan fotoğraf nedeniyle medyaya çattı.
Sozcu.com.tr
08:2322 Ocak 2017
Dünya
Trump ABD’yi nasıl yöneteceğinin sinyalini ilk gününde verdi!
Geçen Cuma günü tüm dünyanın dikkat kesildiği bir organizasyonla yemin ederek Beyaz Saray'a çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tören alanındaki boşlukları yansıtan fotoğraf nedeniyle medyaya çattı.

Trump, Reuters’ın servis ettiği fotoğrafın aksini göstermesine rağmen, kalabalığın Washington Anıtı’na kadar uzandığını öne sürdü.

Trump, yemin günündeki kalabalığı yansıtan televizyon görüntülerinin ve fotoğrafların hatalı bir resmi yansıttığını öne sürdü.

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Virginia’daki CIA karargâhını ziyaret eden Trump, medyayı CIA ile arasında kavga çıkarmaya çalışmakla suçlarken, gazeteciler için “yeryüzündeki en şerefsiz insanlar arasındalar” ifadesini kullandı.

Yemin törenine bir buçuk milyon kişinin katıldığını savunan Trump, medyada yer alan 250 bin rakamını “ipe sapa gelmez medyanın haberleri” olarak nitelendirdi.

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Trump ile Obama’nın yemin törenini izlemeye gelenlerin kıyaslandığı kare, Trump’ı doğrudan yalanlar nitelikte…

Politico’nun haberine göre; Trump’ın yemin törenini izlemeye tahminen 800 bin kişi geldi. Obama’nın ilk dönemine başladığı 2009 yılında ise bu rakam 1.8 milyondu.

Aynı kadrajdan ve aynı saat diliminde çekilen iki fotoğraf ise, farkı net bir şekilde gösteriyor.

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BEYAZ SARAY’DAN DA BENZER TEPKİ

Trump’ın bu açıklamalarının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da gazetecileri suçladı.

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Medyayı yemin törenindeki çoşkuyu azaltmaya çalışmakla suçlayan Spicer, bunun utanç verici ve yanlış olduğunu öne sürdü.

Spicer, “Bu, şimdiye kadarki en geniş katılımlı yemin töreniydi” dedi.

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KADINLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Trump’ın ilk gününde başkent Washington olmak üzere dünyanın birçok kentinde kadınlar sokaklardaydı. Ancak Trump, CIA karargâhında protestolara değinmedi bile.

Öte yandan, Washington metrosunun açıklamasına göre, protesto gününde kentte 275 bin sefer yapıldı. Bu rakam cuma günü Donald Trump’ın yemin töreninde, 193 bin olarak açıklanmıştı.

Son güncelleme: 14:0522.01.2017
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