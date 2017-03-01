ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıktıktan 40 gün sonra ilk kez Amerikan Kongresi'ne hitap etti.

Son dakika… Trump göreve başladıktan sonra ilk kez Kongre’ye hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıktıktan 40 gün sonra ilk kez Amerikan Kongresi'ne hitap etti.

Konuşmasına son dönemde Yahudi mezarlarına yönelik saldırıları ve Kansas’taki nefret cinayetlerini kınayarak başlayan Trump, “Amerikan ruhunu yeniden canlandırma” sözü verdi.

Trump son dönemde yaşanan nefret suçlarına ilişkin, “Politikalar konusunda ayrılmış bir millet olabiliriz, ama tüm çirkin biçimleriyle ortaya çıkan nefreti ve kötülüğü kınamada birleşen bir ülkeyiz” dedi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Trump’ın daha yumuşak bir ton kullandığını belirtti.

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Trump’ın konuşmasından öne çıkan bazı noktalar şöyle:

• Trump ABD’nin NATO’yu fazlasıyla desteklediğini söylerken, İttifak üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

• Kongre’ye Obama’nın sağlık reformu Obamacare’i feshetmek ve değiştirmek için “kararlı bir şekilde hareket etme” çağrısında bulundu.

• Orta sınıfın omzundaki vergi yükünü hafifletme sözü verdi.

• Kongre’den 1 trilyon dolarlık altyapı paketini geçirmelerini istedi.

• Dinci terör örgütü IŞİD’e yönelik sözleri yoğun alkışla karşılandı. Trump, “bu alçak düşmanı gezegenimizden yok edeceğiz” dedi.

• Trump en çok alkışı Yemen’de El Kaide karargahına yönelik operasyon sırasında hayatını kaybeden Donanma Askeri Ryan Owens’ı anarken aldı. Owens’ın eşi Trump’ın sözleri karşısında gözyaşlarına boğuldu. Bu, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin aynı anda alkışladığı nadir anlardan biriydi.

• Başkan’ın iki parti üyelerine “ülkemizin iyiliği için birleşin” çağrısı yaparken bile Demokratlar çok az alkışladı. Hatta bazı demokratlar Trump’ın konuşmasının bazı bölümlerinde güldü.

• Siyasi balayı medyayla yaşadığı gerilimin gölgesinde kalan Trump konuşmasının sonunda, “Basit şeyler için kavga artık gerimizde kaldı” dedi.

İYİMSER BİR HAVA YARATTI

Trump’ın Kongre konuşması genel olarak olumlu değerlendirmeler aldı. CNN/ORC’nin araştırmasına göre; Trump’ın konuşması, izleyicilerin 10’undan 7’sinin ülkenin gidişatı hakkında iyimser duygulara sahip olmasını sağladı.

CNN’in haberinde, araştırmanın Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin ağırlıkta olduğu bir grupla yapıldığını da belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 26’sı Trump’ın konuşmasını “çok muhafazakâr” buldu. Yüzde 8 ise “yeterince muhafazakâr” olmadığını söyledi.