Trump için kritik gün bugün!

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın tartışmalı kararnamesini savunarak, temyiz mahkemesinden kısmen engellenen kararnamenin ulusal güvenlik çıkarları için tekrar yürürlüğe konması talebinde bulundu.

Washington Yönetimi’nin San Francisco’da bulunan Temyiz Mahkemesi 9'uncu Dairesi’ne sunduğu dilekçede, büyük oranda ilk savunulan iddialar yer aldı.

25 Ocak tarihi taşıyan ve Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 7 ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnamenin “Müslümanlara yönelik bir yasak” olmadığı ve “başkanın yetkileri çerçevesinde hukuki bir uygulama” olduğu savunuldu.

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Trump Yönetimi, başkanlık kararnamesinin “Anayasa’ya aykırı ve devlet çıkarlarına zarar verici nitelikte” olduğu gerekçesiyle askıya alınması üzerine temyiz mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Donald Trump, ilk mahkeme kararını eleştirmiş; kararın altında imzası bulunan Seattle federal yargıcı James Robart hakkında “sözde yargıç” ifadesini kullanmıştı. Akabinde ise Adalet Bakanlığı kararnamenin tekrar yürürlüğe konması için temyiz mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Temyiz Mahkemesi 9'uncu Dairesi'nin yargıçları William Canby (85) ve Michelle Friedland (44) tarafından önce gün alınan ilk karar da, Trump’ın maddeleri aşağıda belirtilen tartışmalı kararnamesini dava tam olarak görülene kadar askıya almıştı.

TRUMP’IN MAHKEME ENGELİNE TAKILAN KARARNAMESİ

“Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.

“Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.

Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi.

ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürülecek.

9’uncu Daire, Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran kararnamesini bugün bir kez daha görüşecek.