Trump için kritik gün bugün!

Washington Yönetimi’nin San Francisco’da bulunan Temyiz Mahkemesi 9'uncu Dairesi’ne sunduğu dilekçede, büyük oranda ilk savunulan iddialar yer aldı.
25 Ocak tarihi taşıyan ve Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 7 ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnamenin “Müslümanlara yönelik bir yasak” olmadığı ve “başkanın yetkileri çerçevesinde hukuki bir uygulama” olduğu savunuldu.
Trump Yönetimi, başkanlık kararnamesinin “Anayasa’ya aykırı ve devlet çıkarlarına zarar verici nitelikte” olduğu gerekçesiyle askıya alınması üzerine temyiz mahkemesine itirazda bulunmuştu.
Donald Trump, ilk mahkeme kararını eleştirmiş; kararın altında imzası bulunan Seattle federal yargıcı James Robart hakkında “sözde yargıç” ifadesini kullanmıştı. Akabinde ise Adalet Bakanlığı kararnamenin tekrar yürürlüğe konması için temyiz mahkemesine itirazda bulunmuştu.
Temyiz Mahkemesi 9'uncu Dairesi'nin yargıçları William Canby (85) ve Michelle Friedland (44) tarafından önce gün alınan ilk karar da, Trump’ın maddeleri aşağıda belirtilen tartışmalı kararnamesini dava tam olarak görülene kadar askıya almıştı.
9’uncu Daire, Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran kararnamesini bugün bir kez daha görüşecek.