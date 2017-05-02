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Son dakika… Trump ve Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşme gerçekleştirdi. İki lider telefonda terörizme karşı koordinasyonu konuştu. Görüşmede, Suriye konusunda iki ülke dışişleri bakanlarının daha sık bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Öte yandan, Putin'in Kuzey Kore konusunda biraz daha sabırlı davranılması ve tansiyonun düşürülmesi gerektiğine ilişkin ifadeler kullandığı öğrenildi. İki liderin G-20 zirvesinde yüz yüze görüşeceği de belirtildi.

21:562 Mayıs 2017
Dünya
Son dakika… Trump ve Putin telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşme gerçekleştirdi. İki lider telefonda terörizme karşı koordinasyonu konuştu. Görüşmede, Suriye konusunda iki ülke dışişleri bakanlarının daha sık bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Öte yandan, Putin'in Kuzey Kore konusunda biraz daha sabırlı davranılması ve tansiyonun düşürülmesi gerektiğine ilişkin ifadeler kullandığı öğrenildi. İki liderin G-20 zirvesinde yüz yüze görüşeceği de belirtildi.

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: 21:5702.05.2017
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