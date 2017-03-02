Son dakika… Trump Yönetimi’nde derin çatlak! Her an istifa edebilir…

ABD'de Adalet Bakanlığı'na getirilen Jeff Sessions'ın da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'ın istifasına yol açan Rusya'nın Washginton Büyükelçisi Sergey Kislyak'la geçen yıl iki görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD'de Adalet Bakanlığı'na getirilen Jeff Sessions'ın da Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'ın istifasına yol açan Rusya'nın Washginton Büyükelçisi Sergey Kislyak'la geçen yıl iki görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD’de Adalet Bakanlığı’na getirilen Jeff Sessions’ın da Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’ın istifasına yol açan Rusya’nın Washginton Büyükelçisi Sergey Kislyak’la geçen yıl iki görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sessions söz konusu iki görüşmeden de Kongre’deki onay oturumlarından bahsetmedi. Konuya ilişkin soruyu ise “Ruslarla hiçbir zaman iletişim kurmadığını” söyledi. CNN’in haberine göre; Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, Sessions’un senatörleri yanıltmadığını savundu.

Sergey Kislyak, ABD istihbaratı tarafından “en üstteki ajan” ve Washington’da faaliyet yürüten ajanları görevlendiren isim olarak görülüyordu. ABD’nin eski ve yeni yönetimleri bu görüşü paylaşıyor.

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ABD medyasında yer alan haberlere göre; Sessions, biri Cumhuriyetçi Parti’nin toplantısı esnasında Temmuz ayında, diğeri ise Sessions’ın Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olduğu dönemde Eylül ayında olmak üzere Kislyak ile iki kez biraraya geldi.

Ancak başından beri Trump destekçisi olan Sessions, Rusya’dan kimseyle seçim kampanyasına ilişkin görüşme yapmadığını söyledi.

Haberin patlak vermesinin ardından Demokrat vekiller Sessions’ın istifasını istedi. Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Sessions’ın onay oturumundaki yorumlarını “bariz yalan beyan” olarak değerlendirdi.

Sessions’ın sözcüsü Saray Isgur Flores de Kongre’de verilen cevapların yanıltıcı olmadığını, zira Sessions’a Rusya ile Trump’ın kampanyasını yürüten ekip arasındaki telefon görüşmeleriyle ilgili soru yöneltildiğini belirtti. Flores, Sessions’ın senatör ve Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olarak yaptığı görüşmelere ilişkin soru sorulmadığını ifade etti.