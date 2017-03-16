ABD Başkanı Trump’a bir darbe daha!

Popülizme çifte darbe... ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik ikinci seyahat yasağı da yargı engeline takılırken, aynı gün Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders, seçimlerden beklediğini alamadı.

ABD’nin Hawaii eyaletinde federal yargıç, Trump’ın nüfusları büyük oranda Müslüman olan 6 ülkeye yönelik seyahat yasağını yürürlüğe girmesine saatler kala engelledi.

Honolulu’da görev yapan Federal Yargıcı Derrick K. Watson, hükümetin yasağın ulusal güvenlik meselesi olduğu yönündeki argümanının “tartışmaya açık” yönlerine dikkat çekti.

İptal edilen başkanlık kararnamesi İran, Libya, Somali, Suriye, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90, sığınmacılara ise 120 gün ABD’ye giriş yasağı getiriyordu.

Trump bu hamlesiyle teröristlerin ABD’ye girişini önleyeceğini savunurken, eleştirmenler kararnamenin ayrımcı olduğunu belirtiyor.

TRUMP: GİTTİĞİ YERE KADAR GÖTÜRÜRÜM

Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, Hawaii mahkemesinin verdiği kararın “ABD’yi güçsüz gösterdiğini” ifade etti. Konuyu Yüksek Mahkeme dahil “gittiği yere kadar götüreceğini” söyleyen Trump, “Kazanacağız” dedi.

Trump, Seattle mahkemesi tarafından ilk kararnamesinin iptalinin ardından da benzer bir açıklama yapmış ve Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak ABD Başkanı üst mahkemede de aradığını bulamamıştı.

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27 Ocak’ta ilan edilen ilk kararnamede yukarıda anılan ülkelerle birlikte Irak için de yasak getirilmişti. Bunun üzerine, başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti. Nihayetinde de kararname, Federal Yargıç James Robart tarafından “Anayasa’ya aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal edilmişti.

Trump yargıç Robart'ın kararını “saçma” olarak nitelendirmiş ve kısıtlamaları tekrar getirme sözü vermişti. Kararın ardından attığı seri tweet'lerinde Trump, Robart için “sözde yargıç” ifadesini kullanırken, temyiz başvurusunun başarıya ulaşacağı iddiasında bulunmuştu: “Bu sözde yargıcın temel olarak hukuk uygulamasını ülkemizden uzaklaştıran düşüncesi, saçma ve tersine çevrilecek.”