Son dakika… Trump’ın 24 saat içindeki akılalmaz U dönüşü!

ABD Başkanı Donald Trump kampanyası sırasında verdiği çok sayıda popülist sözden 24 saat içinde döndü.

Bunların arasında NATO, Çin ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik sözleri de bulunuyor.

Bu U dönüşlerinin Beyaz Saray’da Baş Stratejisist Steve Bannon ile Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner arasında yaşanan büyük bir güç kavgasından kaynaklandığına yönelik iddialar da var.

Washington’daki söylentilere göre aşırı sağcı Breitbart News haber sitesinin eski yöneticisi Bannon, Kushner ile yaşadığı güç kavgasını kaybederek kenara itildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Trump’ın 24 saat içinde yaptığı u dönüşleri ise şöyle:

ÇİN ARTIK ÖYLE DEĞİL!

Donald Trump Çarşamba günü Wall Street Journal’a verdiği söyleşide Çin’i “kur manipülatörü” olarak nitelemeyi bıraktı.

Bu u dönüşü, Trump’ın geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin ardından geldi.

Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce de oturduktan sonra da Çin’i defalarca “kur manipülatörü” olarak nitelemiş, Çin’in ABD’ye “tecavüz ettiğini” söylemişti.

Uzmanlara göre Çin’in resmen kur manipülatörü olarak tanınması ABD’nin ülkeye yaptırım uygulamasına yol açacaktı. Çin ise buna sert bir yanıt verecekti.

FED BAŞKANI’NA YEŞİL IŞIK

Donald Trump kampanyası boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’i “Washington’daki güç odaklarını kontrol eden gizli küresel komplonun üyesi” olarak nitelemişti.

Fakat Trump Çarşamba günü Yellen’e saygı duyduğunu açıkladı, önümüzdeki yıl kendisini tekrardan bu göreve atayabileceğinin işaretlerini verdi.

Daha önce düşük faiz politikasının tasarruf sahiplerine zarar verdiğini ifade eden Trump, artık düşük faiz politikasından hoşlandığını söylüyor.

Donald Trump işe geldiği ilk gün bir başkanlık kararnamesi imzalayarak askerler dışında federal seviyedeki tüm işe alımları durdurmuştu.

Fakat ABD Başkanı Çarşamba günü bu politikasını sonlandırdı.

Beyaz Saray Bütçe Direktörü Mick Mulvaney, bu yasağın yerine daha akıllı ve stratejik bir uygulamaya geçeceklerini duyurdu.

NATO ARTIK KÖHNE DEĞİL

Donald Trump kampanyası boyunca NATO’yu eleştirmiş ve ittifakın “köhne” olduğunu söylemişti.

Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştiren Trump, sonrasında “NATO’nun köhne olduğunu söylemiştim. Artık köhne değil” ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ABD’nin yurtdışına ihracatını kolaylaştıran İthalat – İhracat Bankası hakkındaki fikirlerini de değiştirdi.

Kampanyası sırasında bu bankanın gereksiz olduğunu söyleyen Trump, bankanın “küçük şirketlere büyük faydası olduğunu” söyledi.

Banka, ABD’nin ihraç ettiği ürünleri almak isteyenlere, kaynağı halktan toplanan vergiler olan krediler veriyor.

Bu dönüşler önemli mi?

CNN’in siyaset uzmanı David Gregory, bu dönüşümlerin Trump’ın uzlaşmacı bir başkan olmak istediğini gösterdiğini söylüyor: “Esnek, prensipsiz ve pragmatik bir yönetim tarzı benimsemek istiyor.”

Trump’ın politikalarında değişiklik yapmasının sorun olmadığını belirten Gregory, bu değişikliklerin çok fazla olması durumunda seçmenlerin artık sözlerine inanmamaya başlayabileceğine de dikkat çekiyor.