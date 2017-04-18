Son dakika… Trump’ın Erdoğan’ı tebrik etmesi dünyada geniş yankı buldu

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmesi dünya medyasında geniş yankı buldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, telefon görüşmesinde Trump’ın, ABD’nin Suriye rejimine yönelik 7 Nisan’daki hava saldırısına destek verdiği için Erdoğan’a teşekkür ettiğini öne çıkardı.

BBC’nin manşetten verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum sürecindeki eşitsizliklere dikkat çeken uluslararası gözlemcilerine sert çıktığını duyurdu.

İngiliz Guardian gazetesi de Beyaz Saray’ın açıklamasına dayanarak, “Trump’ın Erdoğan’ı tebrik ettiğini” duyurdu. Guardian, “tartışmalı” olarak andığı referandum sonucu az farkla kabul edilen değişikliklerin Erdoğan’a kapsamlı, yeni yetkiler vereceğini yazdı.

İngiltere’nin en saygın gazetelerinden Guardian, Başkan Trump’ın verdiği mesajın tonuyla, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasının tamamen farklı olduğuna dikkat çekti.

ABD Dışişleri, Erdoğan’a temel insan haklarına saygı çağrısı yaparken, seçim günü tespit edilen usulsüzlüklere ve kampanya sürecindeki fırsat eşitsizliğine dikkat çekmişti.

SURİYE KONUSU GÜNDEME GELDİ

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesi sırasında Trump’ın “Suriye rejiminin 4 Nisan’da kimyasal silahlarla yaptığı saldırı karşısında ABD’nin yaptığı askeri operasyona” da değindiği bildirildi.

Açıklamaya göre; Trump, Erdoğan’a ABD’nin “Suriye’ye yaptığı askeri müdahalelere verdiği destek” için teşekkür etti.

İki liderin saldırıdan” Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sorumlu tutulmasının önemi konusunda” mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Trump ve Erdoğan, IŞİD karşıtı operasyonlarda terörü kendi amaçları için kullanan tüm gruplara karşı işbirliğini korumanın gerekliliğini vurguladı” denildi.