Attığı her adım dünyada deprem etkisi yaratan ABD Başkanı Donald Trump, önceki başkanların pek tenezzül etmediği bir yönteme başvurarak, miting düzenledi.

Trump’tan ABD’de hiç alışılmadık bir hareket!

Attığı her adım dünyada deprem etkisi yaratan ABD Başkanı Donald Trump, önceki başkanların pek tenezzül etmediği bir yönteme başvurarak, miting düzenledi.

Florida eyaletine bağlı Melbourne kentinde yaklaşık 9 bin kişiye seslenen Trump, medyayı doğru haber vermemekle suçladı.

Mitingde bir aylık icraatlarını anlatan Trump, Amerikan halkıyla “yalan haberlerin süzgeci olmadan” konuşmak istediğini ifade etti.

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Medyayı “yalancılıkla” suçlayan Trump, bazı yayın kuruluşlarının gerçeği haber yapmak istemediğini ve hakkında yalan haberlere imza attığını öne sürdü.

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“Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası” ifadesini kullanan Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim” dedi.

Nüfusları büyük oranda Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına yönelik vize yasağı öngören başkanlık kararnamesi mahkeme engeline takılan Trump, kısa süre içinde “ülke sınırlarını korumak için benzer bir adım daha atacağını” söyledi.

Trump mitingde şu konulara da vurgu yaptı:

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– Kampanya sürecinde vaat ettiği Amerika’yı “güvende” tutma ve “sınırları tekrar güçlendirme” sözünü tekrarlardı.

– Amerikalıların “harika bir sağlık hizmeti sistemine” kavuşacağını ve Obama reformlarını feshedeceğini belirtti.

– ABD’de “daha fazla iş imkânı yaratacağını” ve “orduyu tekrar yapılandıracağını” söyledi.

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Türkiye’de liderler seçim kazandıktan sonra teşekkür mitingleri düzenliyor… Fakat ABD’de görevdeki başkanların, seçim kampanyası sürecindeki gibi miting düzenlemeleri alışılageldik bir durum değil.