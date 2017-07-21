Son dakika… Trump’tan flaş Türkiye hamlesi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump, üç yıldır ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan John Bass'ın yerini değiştirmeye karar verdi. Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, Bass'ın Afganistan'a Büyükelçi olarak atanacağı açıklandı.

Bass, göreve ilk başladığı günlerde AKP hükümetinin özellikle ifade özgürlüğü konusundaki söylem ve eylemlerine karşı izlediği politikalar nedeniyle hükümet tarafından açıkça eleştirilmişti.

Trump’ın Ankara’daki ABD Büyükelçisi’ni değiştirme kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son Washington ziyaretinde yaşanan “koruma krizinin” büyüdüğü bir döneme denk geldi.

Erdoğan’a eşlik eden Türk korumaların, ziyaret sırasında Türk temsilciliği önündeki göstericilere bizzat müdahale etmesi ABD’de büyük tepki çekmiş, Amerikan Kongresi art arda korumaların tavrını kınayan açıklamalar yayınlamıştı.

Ancak Amerikan tarafının tepkisi sadece Kongre açıklamalarıyla sınırlı kalmamış, gösteriye bizzat müdahale ettikleri belirlenen korumaların kimleri belirlenmiş ve haklarında ceza soruşturması açılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Türk korumalar “Amerikan topraklarında bulundukları yerde gözaltına alınmak üzere”, arananlar listesine konulmuştu.

Ancak soruşturmaya rağmen ABD siyasetinde “koruma krizi” önemli bir yer tutmaya devam etmiş, son olarak da Amerikan Kongresi’nin önde gelen isimleri, olayın gerçekleştiği Türk temsilciliğine bir yürüyüş düzenlemişlerdi.