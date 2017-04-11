Son dakika… Trump’tan Kuzey Kore’ye jet yanıt

ABD Başkanı Twitter’dan paylaştığı notta, “Kuzey Kore başına dert açmak istiyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse bu harika olur. Yardım etmezse bu problemi kendimiz çözeriz” diyerek Pyongyang yönetimine gözdağı verdi.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ölçüyü aşan eylemlerinin neden olacağı “katastrofik sonuç”lardan tamamen ABD'yi sorumlu tutacağız. Kuzey Kore, ABD tarafından arzulanan her savaş şekline karşı koymaya hazırdır” demişti.
Trump Yönetimi, Kuzey Kore'nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getirdi. Akabinde 8 Nisan'da donanmaya ait bir vurucu gücü Avustralya yolundan çevirerek, Kore Yarımadası’na gönderdi.
Dışişleri Sözcüsü, Washington'ın Kuzey Kore'deki füze alanlarına karşı ön alma saldırıları düzenleme ihtimali üzerinden Pyongyang'ın nükleer programını meşrulaştırmaya çalıştı.
Koreli Sözcü, “En güçlü silahlarımızla kendimizi provokatörlere karşı savunmak için en sert şekilde karşı koyacağız” dedi.