Son dakika… Trump’tan Kuzey Kore’ye jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore'nin "savaşa hazırız" çağrısına jet yanıt geldi. Trump, "Çin'le ya da Çin'siz bu işi halledeceğiz" mesajı verdi.

ABD Başkanı Twitter’dan paylaştığı notta, “Kuzey Kore başına dert açmak istiyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse bu harika olur. Yardım etmezse bu problemi kendimiz çözeriz” diyerek Pyongyang yönetimine gözdağı verdi.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017

KUZEY KORE’DEN “SAVAŞA HAZIRIZ” AÇIKLAMASI

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ölçüyü aşan eylemlerinin neden olacağı “katastrofik sonuç”lardan tamamen ABD'yi sorumlu tutacağız. Kuzey Kore, ABD tarafından arzulanan her savaş şekline karşı koymaya hazırdır” demişti.

Trump Yönetimi, Kuzey Kore'nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getirdi. Akabinde 8 Nisan'da donanmaya ait bir vurucu gücü Avustralya yolundan çevirerek, Kore Yarımadası’na gönderdi.

Dışişleri Sözcüsü, Washington'ın Kuzey Kore'deki füze alanlarına karşı ön alma saldırıları düzenleme ihtimali üzerinden Pyongyang'ın nükleer programını meşrulaştırmaya çalıştı.

Koreli Sözcü, “En güçlü silahlarımızla kendimizi provokatörlere karşı savunmak için en sert şekilde karşı koyacağız” dedi.