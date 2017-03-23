Son dakika… Trump’tan skandal hareket!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'yi kana bulayan terör saldırılarının ardından Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı Twitter üzerinden eleştirdi.

Khan’ın teröre karşı tetikte olma gerekliliğini vurguladığı açıklamasını içeren 22 Eylül tarihli The Independent haberini paylaşan Trump, tweet’inde şu ifadeler yer verdi:

“Benimle dalga geçiyorsun. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, terör saldırıları büyük şehirde yaşamanın bir parçası diyor.”

Sadiq Khan, The Evening Standart gazetesinin internet sitesinde yayınlanan konuşmasında, bu ifadenin “terörü normalleştiren bir açıklama olmadığını” şöyle aktarmıştı:

“Bu tetikte olmak, toplumlarla bağlantı halinde bir polis gücüne sahip olmak anlamına geliyor. Bu güvenlik güçlerinin hazır olması demek, bu ayrıca fikir ve en iyi pratiklerin teatisi anlamına geliyor.”