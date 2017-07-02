Son dakika… Trump’tan skandal sözlerin ardı arkası kesilmiyor!

Tartışmalı kararları ve skandal niteliğindeki hareketleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, MSNBC televizyonu sunucuları hakkında yaptığı yorumların ardından patlak veren tartışmayı takiben sosyal medya kullanımıyla ilgili kendini savundu.

Şahsi Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaşan Trump, “Benim sosyal medyayı kullanmam başkanlıkla ilgili değil. Bu günümüzün başkanlığı” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, geride bırakmakta olduğumuz hafta başında Mika Brzezinski ve Joe Scarborough’a nezaket sınırlarını aşan bir şekilde kişisel saldırılarda bulunmuştu.

Trump’ın kadın sonucular hakkında attığı tweetler Demokratlar gibi Cumhuriyetçiler tarafından da kınanmış, Trump’ın imdadına Beyaz Saray yetişmişti. Trump’ın yardımcıları da tweet’lerine ilişkin duydukları kaygıyı dile getirdi.

Fakat Başkan Trump, Cumartesi günü sosyal medyanın kendisine anaakım medyayı aşarak, halkla doğrudan temas kurma fırsatı sağladığını söyledi. Trump sıklıkla anaakım medyanın içeriklerini ‘yalan haber’ olarak nitelendiriyor.

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Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri de kullandı: “Sahte ve sahtekâr haber medyası, Cumhuriyetçileri ve diğerlerini sosyal medyayı kullanmamam konusunda ikna etmek için çok çalışıyor. Fakat hatırlayın ki 2016 seçimlerini söyleşiler, konuşmalar ve sosyal medyayla kazandım.”

Donald Trump, “Başkan yardımcılarından birinin Kongre tarafından soruşturulduğu” yönündeki haberini geri çeken Amerikan yayın kuruluşu CNN’e yönelik eleştirilerinde de dozu artırdı.

Tweet’ine CNN’i de ekleyen Trump, “En nihayetinde CNN’in yalan haber kanalı ve ‘çöp gazeteciliği’ olduğunun ortaya çıktığını görmekten aşırı memnuniyet duyuyorum. Hele şükür!” yazdı.